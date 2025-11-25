Lunghe code tra Cremona e Castelvetro Piacentino, nella serata di martedì, a causa dell’incidente avvenuto alle 17:40 sulla carreggiata sud dell’A21, poco dopo l’entrata di San Felice.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada di Cremona. Dalle prime informazioni, il conducente di un furgone ha accostato ed è sceso per sistemare il materiale trasportato e nel mentre sopraggiungeva una Mercedes che urtava contro il furgone.

L’autista del mezzo pesante fortunatamente riusciva a spostarsi, mentre il conducente dell’auto, un 61enne, rimaneva lievemente ferito. E’ stato quindi trasportato in codice giallo all’ospedale di Cremona.

Sul posto oltre ad automedica e ambulanza della Padana Soccorso, anche i Vigili del Fuoco e personale dell’Ats Val Padana.

A causa dei rilievi della Stradale e della rimozione dei veicoli danneggiati si sono creati incolonnamenti fino a 5 km nel tardo pomeriggio.

