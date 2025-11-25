Ultime News

25 Nov 2025 Chat e incontri sadomaso con 14enne
"Ho scoperto solo dopo la sua età"
25 Nov 2025 Incidente in A21: un ferito
Traffico rallentato verso Pc
25 Nov 2025 Coldiretti Donne: incontro
dedicato alle imprenditrici agricole
25 Nov 2025 Pd: "Troppi suicidi in carcere,
serve piano straordinario"
25 Nov 2025 Pestata davanti ai figli e chiusa
in casa: cinque anni all'ex marito
Video Pillole

Inps, Fava “La previdenza è il mattone dell’autonomia dei giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Aiutare i ragazzi a maturare una visione consapevole del proprio percorso è un dovere istituzionale, oltre che un investimento strategico per il Paese. Oggi iniziamo un cammino nuovo: accompagniamo i giovani dentro le regole del lavoro, spiegando loro che la previdenza non è un tema lontano, ma il primo mattone della loro autonomia. Un migliore salvadanaio significa una migliore pensione. E la consapevolezza si costruisce adesso, non domani”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Gabriel Fava, a margine dell’apertura del ciclo di incontri per la nuova roadmap dell’Inps dedicata all’educazione previdenziale dei giovani nelle Università.

sat/mca1
(Fonte video: ufficio stampa Inps)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...