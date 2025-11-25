Mercoledì 3 dicembre alle ore 17 il Museo Diocesano di Cremona ospiterà la conferenza Dentro Boccaccino: riflessioni in margine alla mostra, un appuntamento speciale legato alla grande esposizione monografica Il Rinascimento di Boccaccio Boccaccino, attualmente in corso nelle sale del museo.

L’iniziativa vede come protagonisti i curatori della mostra, Francesco Ceretti (Università degli Studi di Pavia) e Filippo Piazza (Soprintendenza Abap Brescia e Bergamo), che daranno vita a una conversazione a due voci per raccontare lo sviluppo del progetto espositivo e il percorso di studio che lo ha sostenuto.

Nel dialogo emergeranno le novità più significative maturate durante il lavoro preparatorio e alcuni spunti di ricerca successivi all’apertura, insieme a osservazioni su aspetti iconografici, stilistici e ai risultati emersi dai recenti interventi di restauro. L’incontro offrirà così uno sguardo inedito sul “dietro le quinte” della mostra, mettendo in luce questioni aperte, scelte critiche e prospettive, per restituire una visione piena e articolata dell’opera e della personalità di Boccaccino.

Partecipazione gratuita, ma con posti limitati.

Prenotazione obbligatoria entro martedì 2 dicembre contattando la biglietteria del Museo Diocesano al numero 0372-495082 o a mezzo mail scrivendo a info@museidiocesicremona.it.

