Ultime News

25 Nov 2025 Camera Commercio: apre bando
per la transizione ecologica
25 Nov 2025 In casa, giro di sesso a pagamento
Abusi e minacce, due a processo
25 Nov 2025 Installazione in tribunale per
le donne vittime di violenza
25 Nov 2025 La scuola Sant’Angelo vince il
Premio nazionale Lea Garofalo
25 Nov 2025 Orange The World, i palazzi
di Cremona si colorano di arancione
Cronaca

Orange The World, i palazzi
di Cremona si colorano di arancione

I palazzi illuminati di arancione e la delegazione Soroptimist

Anche quest’anno Soroptimist Internetional promuove, in occasione del 25 novembre, la campagna Orange The World, che a Cremona ha visto l’accensione di luci arancioni in alcuni palazzi cittadini rappresentativi, proprio a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne.

A partire dalla caserma Santa Lucia, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. Una delegazione di Soroptimist Cremona, capeggiata dalla presidente Marida Brignani e dalla vice presidente nazionale Rosy Capelletti, ha incontrato il comandante provinciale, Paolo Sambataro, proprio davanti all’edificio, completamente colorato di arancione.

La delegazione si è poi spostata in un corteo simbolico lungo le vie della città, raggiungendo gli altri edifici in arancione: il Comune, dove le volontarie hanno incontrato l’assessore Marina Della Giovanna, quindi il palazzo della Provincia, e infine il Teatro Ponchielli.

Come ha evidenziato anche la stessa Capelletti, continua a crescere il progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia “Una Stanza tutta per sé” realizzato dai Club all’interno delle Caserme dei Carabinieri e degli Uffici di Polizia carabinieri di tutta Italia.

“Una stanza tutta per sé” è un luogo creato per accogliere e ascoltare le donne, incoraggiarle a rivolgersi alle Forze dell’Ordine nei casi di violenza e abusi e sostenerle nel delicato momento della denuncia.

Il progetto che prende il nome dal titolo dell’omonimo saggio di Virginia Woolf, ha contribuito a cambiare la cultura della denuncia.

Recentemente l’accordo con i Carabinieri è stato aggiornato, estendendo a 5 anni il progetto e introducendo il progetto “Una stanza tutta per sé… portatile”: un kit dotato di notebook e microtelecamera integrata per la registrazione audio-video delle denunce e delle escussioni, destinato alla diffusione ai reparti dell’Arma sul territorio.

LaBos

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...