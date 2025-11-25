Anche quest’anno Soroptimist Internetional promuove, in occasione del 25 novembre, la campagna Orange The World, che a Cremona ha visto l’accensione di luci arancioni in alcuni palazzi cittadini rappresentativi, proprio a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne.

A partire dalla caserma Santa Lucia, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. Una delegazione di Soroptimist Cremona, capeggiata dalla presidente Marida Brignani e dalla vice presidente nazionale Rosy Capelletti, ha incontrato il comandante provinciale, Paolo Sambataro, proprio davanti all’edificio, completamente colorato di arancione.

La delegazione si è poi spostata in un corteo simbolico lungo le vie della città, raggiungendo gli altri edifici in arancione: il Comune, dove le volontarie hanno incontrato l’assessore Marina Della Giovanna, quindi il palazzo della Provincia, e infine il Teatro Ponchielli.

Come ha evidenziato anche la stessa Capelletti, continua a crescere il progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia “Una Stanza tutta per sé” realizzato dai Club all’interno delle Caserme dei Carabinieri e degli Uffici di Polizia carabinieri di tutta Italia.

“Una stanza tutta per sé” è un luogo creato per accogliere e ascoltare le donne, incoraggiarle a rivolgersi alle Forze dell’Ordine nei casi di violenza e abusi e sostenerle nel delicato momento della denuncia.

Il progetto che prende il nome dal titolo dell’omonimo saggio di Virginia Woolf, ha contribuito a cambiare la cultura della denuncia.

Recentemente l’accordo con i Carabinieri è stato aggiornato, estendendo a 5 anni il progetto e introducendo il progetto “Una stanza tutta per sé… portatile”: un kit dotato di notebook e microtelecamera integrata per la registrazione audio-video delle denunce e delle escussioni, destinato alla diffusione ai reparti dell’Arma sul territorio.

