Nei giorni scorsi Cremona ha ospitato un importante appuntamento regionale promosso da 50&Più, che ha riunito oltre 170 partecipanti provenienti da tutte le sedi lombarde.

L’iniziativa è stata organizzata grazie al lavoro del presidente cremonese Fausto Casarin, che ha accolto le delegazioni, confermando il ruolo del territorio cremonese all’interno della rete associativa.

La giornata ha rappresentato un momento significativo di aggiornamento e dialogo, ma anche di convivialità e scoperta del territorio cremonese, attraverso un programma pensato per valorizzare cultura e tradizioni locali.

“Abbiamo avuto l’occasione di visitare il Museo del Violino, la Festa del Torrone e il Museo Diocesano grazie al supporto del CRART. È stata una giornata ricca e coinvolgente, che ha rinsaldato la collaborazione tra le varie sedi provinciali e rafforzato il senso di appartenenza alla nostra rete”, il commento di Fausto Casarin.

Anche Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, ha voluto rivolgere un ringraziamento al presidente territoriale: “Ringrazio Fausto Casarin per aver portato a Cremona un evento così partecipato e significativo. La presenza delle delegazioni lombarde conferma la qualità del lavoro svolto e l’importanza di fare rete per offrire servizi sempre più competenti e vicini alle persone, senza dimenticare l’aspetto fondamentale delle relazioni umane. Incontri come questo ci ricordano quanto il valore della comunità sia centrale nel nostro operare quotidiano”.

L’appuntamento si è concluso con uno scambio conviviale che ha ulteriormente consolidato i rapporti tra le sedi, ribadendo l’impegno di 50&Più nello sviluppo di una rete solida, partecipata e orientata alle persone.

50&Più è un’associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Fondata nel 1974, opera per la rappresentanza, la tutela dei propri soci e per il riconoscimento degli over 50 come risorsa della società da valorizzare, promuovendone il ruolo sociale e il protagonismo attivo, fornendo loro assistenza e supporto.

Fornisce consulenza e servizi su misura per rispondere ai bisogni specifici dei soci, dalla tutela previdenziale all’assistenza fiscale, mettendo a disposizione sconti e convenzioni a livello nazionale e locale.

© Riproduzione riservata