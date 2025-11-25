Incidente in tangenziale – tratto di via Eridano – all’altezza dell’incrocio con via Trebbia. Erano circa le 9.40 quando una moto Honda guidata da una ragazza di 19 anni che stava andando al lavoro e proveniva da largo Moreni in direzione Cremona Po, si è scontrata con un’auto. L’automobilista, un uomo di 84 anni alla guida di una Bmw, stava probabilmente attraversando la carreggiata quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, ha impattato contro la moto che procedeva lungo il rettilineo.

La giovane è stata sbalzata in via Trebbia ed è finita contro un palo dell’illuminazione, proprio all’inizio dello svincolo. I testimoni che hanno assistito alla scena hanno subito allertato il 118, intervenuto con due ambulanze. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale in codice giallo. Non è in pericolo di vita ed è cosciente, ma potrebbe aver riportato delle fratture.

Un incrocio spesso teatro di altri gravi incidenti, quello tra via Trebbia e via Eridano e che richiede massima attenzione da parte degli utenti della strada, su cui al momento non sono previsti interventi strutturali per aumentare i livelli di sicurezza.

Lo scorso 4 aprile due auto si erano scontrate poco più avanti, all’immissione di via Trebbia in via Eridano, dove una Suzuki Swfit condotta da un 89enne ha impattato contro la Opel Grandland condotta da un 46enne, che transitava in quel momento. Quest’ultima si è ribaltata e il conducente fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Tre giorni dopo, il 7 aprile, altro scontro auto – moto, con due persone ferite lievemente.

