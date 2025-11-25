Nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che ricorre il 25 novembre, il gruppo Teatrale dell’Istituto Superiore Torriani di Cremona propone una piece interamente scritta dagli studenti.

Si tratta di un collage di loro pensieri e testi di Leopardi, Ermal Meta, Paola Cortellesi, senza dimenticare la Costituzione Italiana.

In un’ atmosfera raccolta fatta di luci e ombre in aula magna, con tante candele in memoria delle vittime, gli studenti ripetono i loro testi per un pubblico di piccoli gruppi classe che si alterneranno per tutta la mattina.

Da sempre in prima linea nel contrasto alla violenza di genere e nell’educazione alla parità e al rispetto, il Torriani conferma la sua attitudine alla sensibilizzazione delle nuove generazioni verso un tema di estrema diffusione e attualità.

