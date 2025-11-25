Ultime News

25 Nov 2025 Dramma in carcere,
educatore suicida nel suo ufficio
25 Nov 2025 Stop violenza donne: i pensieri
degli studenti al Torriani
25 Nov 2025 Furto nella villa di Vardy
sul lago di Garda
25 Nov 2025 Dalla campagna cremonese ad Abu
Dhabi: il successo delle Garavelli
24 Nov 2025 Si è spenta Adriana Eugenidi
docente e colonna del Torriani
Cronaca

Stop violenza donne: i pensieri
degli studenti al Torriani

L'iniziativa del Torriani

Nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che ricorre il 25 novembre, il gruppo Teatrale dell’Istituto Superiore Torriani di Cremona propone una piece interamente scritta dagli studenti.

Si tratta di un collage di loro pensieri e testi di Leopardi, Ermal Meta, Paola Cortellesi, senza dimenticare la Costituzione Italiana.

In un’ atmosfera raccolta fatta di luci e ombre in aula magna, con tante candele in memoria delle vittime, gli studenti ripetono i loro testi per un pubblico di piccoli gruppi classe che si alterneranno per tutta la mattina.

Da sempre in prima linea nel contrasto alla violenza di genere e nell’educazione alla parità e al rispetto, il Torriani conferma la sua attitudine alla sensibilizzazione delle nuove generazioni verso un tema di estrema diffusione e attualità.

