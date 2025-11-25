UniCredit, la filiera logistica in Sicilia tra sfide e opportunità

CATANIA (ITALPRESS) – La filiera della logistica e del trasporto merci in Sicilia si trova ad affrontare sfide superiori a quelle di altri territori nazionali, ma con prospettive che potrebbero garantire un importante contributo allo sviluppo dell’isola. È quanto emerge dallo studio di Prometeia presentato a Catania, nel corso del Forum delle economie su Logistica e Trasporti, organizzato da UniCredit in collaborazione con Confindustria Catania e con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

sat/azn