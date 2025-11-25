Ultime News

25 Nov 2025 La scuola Sant’Angelo vince il
Premio nazionale Lea Garofalo
25 Nov 2025 Orange The Word, I palazzi di
Cremona si colorano di arancione
25 Nov 2025 Corso di difesa femminile
al via: 160 le partecipanti
25 Nov 2025 Lotta alle truffe: se ne parla
il 28 novembre in Comune
25 Nov 2025 Cattolica, nuova era per il corso
di innovazione digitale
Violenza di genere, Midiri “UniPa promotrice di un cambiamento culturale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Attraverso attività, iniziative e manifestazioni che l’Università organizza in collegamento con oltre venti istituzioni del territorio: in questo senso l’ateneo diventa promotore di un cambio di passo, di un cambiamento culturale che parte dalle classi più giovani e si mantiene costante durante tutto l’anno. Accanto all’azione educativa sono necessarie misure di vigilanza e monitoraggio: per questo abbiamo attivato la Consigliera di fiducia e lo sportello di ascolto, strumenti che garantiscono un controllo continuo e un intervento immediato quando qualcosa non funziona all’interno delle nostre classi”. Lo ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine dell’evento ‘Fare rete. Università, istituti o i e territorio contro la violenza di genere’, tenutosi a Palazzo Steri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Purtroppo registriamo ancora fenomeni riconducibili alle molestie: tuttavia oggi studenti e studentesse sanno di avere a disposizione canali immediati per segnalare e denunciare, questo dà loro sicurezza e consapevolezza”.

