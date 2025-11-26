Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 26/11/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Breve storia d’amore” con Pilar Fogliati e Valeria Golino
– “Die My Love” con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson
– “Lo schiaffo” di Frédéric Hambalek
– “Oi Vita Mia”, il nuovo film di Pio e Amedeo
– “Breve storia d’amore” con Pilar Fogliati e Valeria Golino
– “Die My Love” con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson
– “Lo schiaffo” di Frédéric Hambalek
– “Oi Vita Mia”, il nuovo film di Pio e Amedeo
mgg/gtr
© Riproduzione riservata