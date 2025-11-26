Ultime News

26 Nov 2025 Cremona allo Specchio su CR1:
analisi e commenti a "La Piazza"
26 Nov 2025 Successo per Pasolini al Filo
Il 28 via ufficiale al Festival
26 Nov 2025 Natalina, la postina delle cascine:
"Ritmo lento e tanta gentilezza"
26 Nov 2025 Fiere Zootecniche, tutto pronto:
atteso il ministro Lollobrigida
26 Nov 2025 Gli aerofoni a sacco nel Sud
Italia, incontro a Musicologia
Difesa, Borchia “Bruxelles sta intraprendendo una deriva bellicista”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La Lega ha espresso un voto convintamente contrario al programma europeo di industria della difesa: siamo preoccupati per quella che vediamo come una deriva bellicista che Bruxelles ha intrapreso negli ultimi anni”. Lo ha detto il capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, a margine della votazione a Strasburgo per l’approvazione del programma europeo per l’industria della difesa EDIP. Borchia ha sottolineato come questi finanziamenti a beneficio della difesa non vedranno molte risorse nella filiera italiana, e questo, dichiara, dà “come l’impressione che ci sia in Europa qualcuno che stia spingendo per avere dei tornaconti a livello nazionale”.

