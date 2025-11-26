Ultime News

26 Nov 2025 La Cremonese sale in cattedra:
lezione speciale in Cattolica
26 Nov 2025 Campus Città di Cremona, un seminario
sulla logistica come forza strategica
26 Nov 2025 Tavola di Boccaccio Boccaccino,
restauro nel laboratorio Manara-Perni
25 Nov 2025 Camera Commercio: apre bando
per la transizione ecologica
25 Nov 2025 In casa, giro di sesso a pagamento
Abusi e minacce, due a processo
Grand Prix Innovation, Milano premia l’innovazione sostenibile

MILANO (ITALPRESS) – Alla sua quarta tappa, il Grand Prix Innovation, organizzato dalla CCI France Italie ha animato Palazzo Mezzanotte a Milano con idee, talenti e tecnologie che stanno ridefinendo l’innovazione franco-italiana. Davanti alle istituzioni e a una platea composta da oltre 400 attori dell’ecosistema innovativo francese e italiano le 6 startup finaliste hanno realizzato il loro pitch catturando l’attenzione del pubblico.
