CNA Lombardia e CNA Veneto hanno siglato un accordo di collaborazione con BusForFun.com Srl con l’obiettivo di coinvolgere le imprese locali di trasporto (auto, van e bus) nei servizi legati ai grandi eventi sportivi previsti nel 2026, in particolare le Olimpiadi Milano-Cortina.

L’intesa nasce con l’obiettivo di garantire che i servizi di mobilità connessi alle manifestazioni olimpiche siano affidati a aziende regolari, qualificate e radicate sul territorio.

Un’opportunità concreta per le imprese cremonesi del settore di aumentare visibilità, lavoro e relazioni professionali.

Attraverso questo accordo, CNA attiverà un canale diretto di comunicazione e collaborazione con BusForFun, già partner operativo della Fondazione Milano Cortina 2026 per la gestione della logistica e dei trasporti durante i mesi di gara.

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 sarà necessario attivare numerose collaborazioni per la gestione dei flussi di trasporto di:

• aziende partner e sponsor dei Giochi;

• personale tecnico e addetti ai lavori che si sposteranno tra aeroporti e sedi olimpiche.

Le principali aree operative saranno Cortina e Milano, con ulteriori collegamenti verso gli altri cluster coinvolti. Le richieste riguardano in particolare:

• van e minibus per i servizi di transfer da e per gli aeroporti;

• servizi di transfer con disposizione oraria (8, 12 ore o più giorni), con eventuale pernottamento.

Le imprese interessate sono invitate a rivolgersi alla CNA più vicina per manifestare il proprio interesse e ricevere tutte le informazioni necessarie.

Un’occasione unica per le imprese di trasporto del Cremonese di partecipare a un evento di portata internazionale, aumentando opportunità di lavoro e visibilità a livello nazionale e internazionale.

