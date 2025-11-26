Mercoledì 3 dicembre (ore 9.30) la Sede Territoriale Regionale di Cremona ospiterà la presentazione del Rapporto sul Collocamento Mirato della Provincia di Cremona.

L’evento sarà un’occasione per condividere le principali evidenze ed approfondimenti relativi all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel territorio provinciale.

Le informazioni, elaborate sulla base di molteplici fonti, saranno presentate da Claudio Lucifora, professore di Economia Politica all’Università Cattolica di Milano e direttore del Centro di Ricerca sul Lavoro “Carlo Dell’Aringa” (CRILDA), e Nicola Orlando, economista e ricercatore dell’Area Formazione, Lavoro, Comunità e Sviluppo territoriale dell’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS).

L’iniziativa si pone in continuità con l’evento Lavoro inclusivo per le persone sorde, giornata di studio organizzata dalla Provincia lo scorso 18 novembre in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi, ricca di stimoli, riassumibili nella convinzione condivisa che rendere più inclusivi i contesti lavorativi è una necessità che, tuttavia, presuppone specifiche competenze tecniche e sensibilità.

Oltre a presentare gli scenari demografici e occupazionali, l’iniziativa potrà essere un importante momento di confronto e riflessione sulle evidenze dell’occupazione delle persone con disabilità in provincia di Cremona, oltre che sull’approccio del Collocamento Mirato della Provincia. L’incontro è aperto al pubblico.

PROGRAMMA

9:30 – Registrazione dei partecipanti

10:00 – Apertura dei lavori

• Federica Morandi, Responsabile EQ Area SpazioRegione, comunicazione, Area sociale – UTR sede di Cremona

• Giovanni Palisto, giornalista

Saluti istituzionali

• Barbara Faroni, dirigente del Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Cremona

Interventi

• La silver economy e la disabilità: scenari demografici e occupazionali

Claudio Lucifora, Università Cattolica – CRILDA

• Il Collocamento Mirato delle persone con disabilità: alcune evidenze dalla Provincia di Cremona

Nicola Orlando, IRS

• Il Collocamento Mirato della Provincia di Cremona: approccio e prospettive

Simonetta Donsante, responsabile del Servizio Politiche del lavoro per i disabili della Provincia di Cremona

11:40 – Dibattito

12:00 – Conclusioni

• Giovanni Gagliardi, consigliere provinciale delegato al lavoro.

