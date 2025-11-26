Grande successo di pubblico ieri sera al Filo per lo spettacolo ”Abbiamo perso un poeta” dedicato a Pier Paolo Pasolini nel cinquantesimo della sua morte. La narrazione di alcuni aspetti della sua carriera artistica si è alternata con canzoni del cantautorato italiano.

Lo spettacolo, organizzato da Prysma Aps, fa parte del “Fuori Festival” di PasoliniFestival che entra nel vivo venerdì 28 novembre a partire dalle ore 18, nel Salone della Società Filodrammatica, con l’incontro “Pier Paolo il Cremonese”, dedicato agli anni di Pasolini nella città del Torrazzo. A raccontarli sarà Alessandro Gnocchi, caporedattore di Cultura e Spettacoli de Il Giornale e autore del libro “PPP. Le piccole patrie di Pasolini”.

Alle ore 21, nella Sala Maffei della Camera di Commercio, si terrà la vera e propria inaugurazione del Festival con Guido Damini, storico e speaker radiofonico, che presenterà lo spettacolo inedito “L’inizio della fine. Pasolini e il ’68”, ideato appositamente per il Festival.

La giornata di sabato 29 novembre si svolgerà interamente nelle sale di Palazzo Manna, grazie collaborazione con la Società Filarmonica Ruggero Manna. Il programma prevede due incontri interamente dedicati ai giovani e una mostra di meme curata dalla rivista Il Blast.

Alle 17 si terrà l’incontro “Pasolini, l’Italia e noi”, un viaggio nell’Italia del Dopoguerra attraverso la biografia e le opere del poeta, toccando temi come industria, energia e geopolitica, con particolare attenzione a Petrolio, il suo romanzo incompiuto. Interverranno Federico Mosso, autore di “Ho ucciso Enrico Mattei” (Gog Edizioni, 2021), e Andrea Muratore, analista geopolitico e firma di InsideOver.

Alle 18, il giovane scrittore e divulgatore Riccardo Pedicone (oltre 140mila follower su Instagram) sarà protagonista di un incontro speciale insieme ai ragazzi dell’associazione Spazio Noce. A partire da testi pasoliniani come il finale di Teorema, Pedicone proporrà una narrazione innovativa e immersiva dedicata a Pasolini e al suo pensiero.

Domenica 30 novembre, alle 18, nel Salone della Filodrammatica, andrà in scena il “Processo a Pasolini”. Sul banco degli imputati, naturalmente, Pier Paolo Pasolini. L’accusa sarà

sostenuta da Alfio Squillaci, autore di “Pasolini Addio” (Gog Edizioni, 2025); alla difesa l’avvocato cremonese Alessandro Zontini; giudice Francesca Morandi, giornalista del quotidiano La Provincia specializzato in cronaca giudiziaria. Il pubblico, vera giuria popolare, potrà esprimere il proprio verdetto tramite una scheda consegnata all’ingresso dando vita ad un vero e proprio processo interattivo. Durante la sua vita, Pasolini è stato processato più di trenta volte.

Alle 21, nella stessa sala, la chiusura del Festival con la serata finale del concorso letterario “Parole in libertà”, quest’anno dedicato a Pasolini. Il concorso, rivolto ai giovani fino ai 35 anni, invita a ispirarsi a tre celebri frasi dell’autore. Durante la serata verranno letti gli elaborati finalisti e consegnati i premi in denaro offerti da Neovit Studentati. La giuria sarà composta da: Filippo Raglio (presidente), Claudio Ardigò, Alessandro Zontini, Riccardo Pedicone, Silvia Andrea Russo e Francesco Paolo Truglia.

Domenica 30 novembre si concluderà anche la rassegna collaterale al Pasolini Festival Cremona: “Pasolini al Ponchielli”.

L’ultimo appuntamento sarà dedicato all’amore impossibile tra Pier Paolo Pasolini e Maria Callas. Alle ore 15, nel Foyer del Teatro Ponchielli andrà in scena “Cronaca di un amore. Pasolini e Maria Callas”. Si cercherà di ricostruire uno dei rapporti più intensi e misteriosi della vita di Pasolini: il legame umano e spirituale con Maria Callas, musa e protagonista di Medea. Il racconto di questa relazione avvolta nel dubbio e nell’incertezza verrà accompagnato dagli interventi del critico d’opera Alberto Mattioli e il compositore Davide Tramontano, moderati da Giulio Solzi Gaboardi.

