26 Nov 2025 Come districarsi nel mondo digitale
La "lezione" al Politecnico
26 Nov 2025 Fornitura all'Onu: 182mila euro
riciclati. Parla il manager Ocean
26 Nov 2025 Deceduto don Mario Olivi,
decano del Clero cremonese
26 Nov 2025 Via libera al Piano del polo
logistico presentato da Katoen
26 Nov 2025 Dalla vicina, urla e rumori. Ma
"sotto accusa" finisce la "vittima"
Ue, Ceccardi “Rinviato regolamento su deforestazione che penalizzava le imprese”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Grazie alla maggioranza di centro-destra, il regolamento sulla deforestazione che penalizzava le imprese italiane ed europee è stato rinviato; soddisfazione non piena, poiché i provvedimenti del Green Deal andrebbero cancellati definitivamente”. Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, a margine della sessione plenaria di Strasburgo, riguardo alla proroga sul Green Deal votata oggi all’Eurocamera. Il regolamento prevede una serie di obiettivi e processi atti a far raggiungere all’Unione europea la completa transizione ecologica, raggiungendo le zero emissioni.

