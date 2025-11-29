Ultime News

29 Nov 2025 Juvi, un buon primo tempo
poi l’Urania ribalta la partita
29 Nov 2025 Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia:
successo per l'open day
29 Nov 2025 Dalla Calabria per adozione, ma
fugge. Oliver scomparso da un mese
29 Nov 2025 L'europarlamentare Vivaldini:
"Cremona cruciale per agricoltura"
29 Nov 2025 Nel parco del Morbasco
levriero uccide barboncino
Video Pillole

Castello Utveggio, Di Chiara”Volevamo realizzare centro congressi di eccellenza”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’intervento complessivo nasce dal desiderio di realizzare un centro di congressi di eccellenza: volevamo ospitare convegni di carattere internazionale e ci siamo mossi secondo questa linea. Il cuore del progetto è certamente l’ascensore, che arriva fino al terrazzo e permetterà a disabili o persone con problemi di mobilità di vivere la suggestione del panorama del castello Utveggio, che poi è il sentimento che ispirò il cavaliere Utveggio quando volle assolutamente realizzare questo castello, che al tempo era in verità era il grande albergo Utveggio, che domina tutta la Conca d’oro”. Lo spiega l’architetto Francesco Di Chiara, direttore dei lavori di ristrutturazione, a margine della cerimonia per il completamento del restauro del Castello Utveggio a Palermo. xd8/vbo/mca3

