29 Nov 2025 Juvi, un buon primo tempo
poi l’Urania ribalta la partita
29 Nov 2025 Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia:
successo per l'open day
29 Nov 2025 Dalla Calabria per adozione, ma
fugge. Oliver scomparso da un mese
29 Nov 2025 L'europarlamentare Vivaldini:
"Cremona cruciale per agricoltura"
29 Nov 2025 Nel parco del Morbasco
levriero uccide barboncino
Sud, Sbarra “Cresce più del resto del Paese con azione governo”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Il Mezzogiorno, negli ultimi 3 anni, cresce più del resto del paese, cresce l’occupazione. Cresce il prodotto interno lordo. Anche qui, più che nel resto del Paese, ripartono gli investimenti. È il combinato disposto degli effetti positivi che al Sud hanno il piano nazionale di ripresa e resilienza, gli accordi di coesione, la ZES unica, gli incentivi che il governo Meloni negli ultimi 3 anni ha deliberato per sostenere l’occupazione giovanile, femminile e dei lavoratori svantaggiati”. Lo ha detto il sottosegretario con delega per il Sud Luigi Sbarra, a margine della seconda giornata di “Connessioni Mediterranee” a Reggio Calabria.
