“Partiamo da una certezza: non è mai stata in discussione la continuità del servizio nido sino a fine luglio. A prescindere dall’interrogazione, giunta peraltro prima rispetto alla petizione delle famiglie, e dalle attuali dichiarazioni distorsive dei fatti da parte di un consigliere di Forza Italia, la delibera era già stata programmata da tempo in ragione del cambiamento di tempistiche e modalità del servizio “nido estivo” rispetto al passato”. I consiglieri del Pd Ilaria Cavalli e Roberto Poli (capogruppo) tornano sull’argomento sollevato da un gruppo di genitori e dal consigliere di Forza Italia Carassai.

“Tali cambiamenti, che hanno probabilmente creato qualche fraintendimento e comprensibile apprensione delle mamme e delle famiglie, sono legati a una modifica normativa regionale che prevede l’obbligo per ogni singolo nido di osservare 205 giorni di apertura annui. Ciò ha dunque portato l’amministrazione a prolungare l’anno scolastico fino al 10 luglio, il che, rispetto allo scorso anno, corrisponde a ben 10 giorni di apertura in più. Il protrarsi dell’anno scolastico fino al 10 luglio riguarderà tutti i servizi educativi comunali per l’infanzia; non dunque solo gli asili nido, ma anche le scuole dell’infanzia, offrendo in questo modo un consistente servizio in più per tutte le famiglie delle bambine e dei bambini dagli zero ai sei anni.

“Dalla chiusura del nido ordinario, e sino a fine luglio, parte quindi il ‘nido estivo’, servizio aggiuntivo, non obbligatorio, a totale finanziamento del Comune. Servizio dunque garantito anche con considerevole sforzo organizzativo, considerato il periodo di ferie del personale educativo comunale durante l’estate.

“Dispiace constatare che una legittima richiesta di chiarimenti da parte delle famiglie sia stata strumentalizzata per attaccare l’amministrazione.

Ad ogni modo, l’assessora all’Istruzione ROberta Mozzi ha convocato nei prossimi giorni un incontro con i rappresentanti dei genitori e con tutte le famiglie interessate ad approfondire il tema sollevato nella convinzione che un confronto diretto e trasparente rappresenti il modo più efficace per evitare fraintendimenti e garantire informazioni corrette e puntuali”

