Era il 1946 quando un gruppo di cremonesi si riunì per ridare vita all’Avis comunale dopo la sospensione del periodo bellico. Si costituiva così il primo gruppo italiano di soci sostenitori dell’associazione che promuove il dono del sangue.

In sala Goldani di via Massarotti, questa mattina si è svolta la 79esima edizione dell’assemblea presieduta da Giuseppe Scala (presidente Avis comunale) con a fianco il vice Stefano Sentati e il tesoriere Giorgio Garavelli che ha letto la relazione annuale. Circa 150 gli attuali soci sosteniori, figure non più attive nel dono del sangue per raggiunti limiti di età, ma che svolgono l’indispensabile funzione di promuovere nella società, nelle scuole, tra amici e nei più vari contesti, l‘importanza del dono.

Si diventa soci sostenitori iscrivendosi al Comitato per il tesseramento annuale. Il Comitato Soci Sostenitori dell’AVIS comunale di Cremona è il primo di questo tipo costituitosi in Italia. Quest’anno celebra il suo 79° di costituzione, essendo nato spontanea iniziativa di un gruppo di cittadini in occasione di una indimenticabile riunione di donatori di sangue per ridare vita all’AVIS dopo il periodo bellico. Non era un’assemblea quella della primavera del 1946 ma un incontro fra donatori, cittadini e autorità. Venne a Cremona anche il dott. Vittorio Formentano, fondatore dell’AVIS, che sentiva l’importanza di quella riunione.

Dopo l’introduzione del presidente, il tesoriere Giorgio Garavelli ha letto la relazione annuale a cui è seguita la consegna della targa di benemerenza all’ex preseidente Andreina Bodini. A seguire, la presentazione del calendario Avis 2026, dal titolo “Scorci di Cremona”, un progetto speciale che unisce creatività, partecipazione e amore per la nostra città. Iniziativa che quest’anno ha voluto coinvolgere i soci donatori: il calendario raccoglie immagini suggestive di Cremona, raccontate attraverso gli occhi dei donatori avisini.

La mattinata si è conclusa con la consegna delle borse di studio a 9 studenti delle superiori e a 6 diplomati:

BORSE DI STUDIO DA 250 EURO A STUDENTI DELLE MEDIE SUPERIORI

Borsa di studio Luigi Lacchini offerta da Avis comunale: Amadei Noah

Borsa di studio Santa Vertua offerta da Avis Comunale a Mirko Diotti

Borsa di studio Giuliana Chiesi offerta da Avis Comunale a Violetta Piccioni

Borsa di studio Pierina Gallini offerta da Avis Comunale a Leonardo Zanacchi

Borsa di studio Alfredina Bellini offerta da Avis Comunale a Ettore Cavalli

Borsa di studio Cecilia Mazzolari offerta da Avis Comunale ad Agata Becchi

Borsa di studio Sergio Menta offerta dalla famiglia Menta a Beatrice Bernocchi

Borsa di studio Pieralbino Zanetti offerta dalla famiglia Zanetti a Laura Ceruti

Borsa di studio Avis “Soci Sostenitori” a Marta Montalto.

BORSE DI STUDIO DA 500 EURO A STUDENTI DIPLOMATISI NEL 2025

Borsa di studio offerta da Avis Paolina Ponzoni a Nicole Santini

Borsa di studio Santa e Germano Strazzoni offerta dalla famiglia a Bianca Aldovini

Borsa di studio Sergio Menta offerta da ass.Eridano a Rebecca Risari

Borsa di studio Valentino Zatti offeta da ass. Eridano a Edoardo Nasi

Borsa di studio Fanti offerta da Giuseppe Fanti a Giulia Cichi

Borsa di studio Marisa Penzani offerta dalla fam. Fanti a Luca Antonioli

