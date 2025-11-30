Il ciclo di conferenze “Al servizio dell’arte. Voci e figure di studiose nella cultura lombarda del XX secolo” pensato e organizzato dall’Associazione Amici del Museo Ala Ponzone, con il patrocinio del Comune di Cremona e la collaborazione del Museo Ala Ponzone, e finalizzato alla riscoperta e valorizzazione di alcune studiose, critiche d’arte e responsabili di istituzioni che si sono particolarmente distinte per l’attività svolta in ambito culturale lombardo nel ventesimo secolo, continua martedì 2 dicembre alle ore 17.00 con l’intervento “Maria Luisa Gatti Perer: la signora dell’arte lombarda” a cura della storica dell’arte Silvia Cibolini.

Maria Luisa Gatti Perer (1928-2009) è stata una storica dell’arte che ha contribuito a far conoscere l’arte lombarda grazie alla propria attività in ambito accademico presso l’Università Cattolica di Milano, dove ha insegnato per oltre quarant’anni, diventando la titolare della prima cattedra italiana di Storia dell’arte lombarda. Nel 1955 ha fondato la rivista “Arte Lombarda”, destinata a diventare un prestigioso punto di riferimento per gli studiosi, e nel 1967 ha dato vita all’Isal, l’Istituto per la storia dell’arte lombarda, che ebbe lungamente sede in Palazzo Reale a Milano.

Silvia Cibolini si è laureata e specializzata proprio con la professoressa Gatti Perer in storia dell’arte moderna, continuando poi ad occuparsi principalmente di arte lombarda. Ha scritto numerosi contributi legati alla pittura del Cinquecento, ha partecipato a convegni e curato monografie come “La chiesa di Santa Lucia di Cremona” (2024).

L’incontro si svolgerà in Sala Puerari al Museo civico Ala Ponzone di Cremona con inizio alle ore 17. La partecipazione è gratuita e l’accesso è libero per tutti.

© Riproduzione riservata