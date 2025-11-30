Un incidente in A21 ha causato un rallentamento del traffico con code di circa 1 km all’altezza di Corte de Frati in direzione Brescia.

Erano circa le 11 quando un’autovettura su cui viaggiavano due persone, un uomo di 64 anni e una donna di 59, si è ribaltata poco prima del casello di Pontevico. Le loro condizioni sono apparse gravi ai soccorritori del 118 tanto che è stato fatto decollare l’elisoccorso da Brescia. I due feriti sono poi stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Cremona in codice giallo.

Sul posto oltre a Polstrada e Vigili del Fuoco anche l’elisoccorso decollato da Brescia.

© Riproduzione riservata