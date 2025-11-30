A seguito dei continui disservizi comunicati dai pendolari della tratta Cremona-Codogno e Cremona-Treviglio, il Sindaco Andrea Virgilio e l’Assessore con delega al TPL Simona Pasquali hanno inviato una lettera a Trenord con richiesta di informazioni e chiarimenti, oltre alla richiesta di un incontro con Trenord considerati i disagi arrecati ai numerosi pendolari cremonesi.

“Samo consapevoli che i lavori del raddoppio stanno appesantendo inevitabilmente la situazione”, affermano Virgilio e Pasquali, “ma proprio in considerazione della durata dei lavori è necessario tenere alta la guardia e avviare un percorso partecipato per condividere anche con il territorio tempi e modalità dell’intervento”.

