Ambiente
Sant'Andrea, il fascino della
campagna imbiancata dalla brina
Secondo la tradizione popolare oggi 30 novembre, Sant’ Andrea, l’inverno comincia a farsi sentire. Ed è forse in questo periodo dell’anno che le nostre campagne esprimono il loro fascino maggiore: campi brinati, leggera foschia, il sole che si alza. Nelle foto vediamo i campi e le rogge gelate della zona attorno al capoluogo.
Da questa notte previste piogge e temperature che oscileranno tra i 4 e i 6 gradi circa. GR
