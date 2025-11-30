Ultime News

30 Nov 2025 Stradivari per Vialli:
concerto in Auditorium
30 Nov 2025 Fiere Zootecniche: vince
Fantasy Darsena dal Piemonte
30 Nov 2025 Sant'Andrea, il fascino della
campagna imbiancata dalla brina
30 Nov 2025 I ragazzi dell'Einaudi
in viaggio studio a Malta
30 Nov 2025 Auto squarciata dal guard-rail:
27enne estratto vivo dalle lamiere
Ambiente

Sant'Andrea, il fascino della
campagna imbiancata dalla brina

Secondo la tradizione popolare oggi 30 novembre, Sant’ Andrea, l’inverno comincia a farsi sentire. Ed è forse in questo periodo dell’anno che le nostre campagne esprimono il loro fascino maggiore: campi brinati, leggera foschia, il sole che si alza. Nelle foto vediamo i campi e le rogge gelate della zona attorno al capoluogo.

Da questa notte previste piogge e temperature che oscileranno tra i 4 e i 6 gradi circa. GR

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...