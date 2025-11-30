Scontro tra due auto a mezzogiorno a Soresina in località cascina Gerola, lungo la strada provinciale verso Casalmorano. Tre le persone coinvolte, due ragazze di 26 e 27 anni e una donna di 74.

Dagli accertamenti dei carabinieri di Soresina, subito intervenuti sul posto coi Vigili del Fuoco, l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Verde, una Opel Corsa condotta da una 74enne della zona proveniente da Soresina, stava svoltando a sinistra per andare al ristorante Geroletta senza accorgersi che dalla parte opposta stava arrivando una Skoda Fabia su cui viaggiavano le due ragazze.

L’impatto è stato violento, la Skoda si è ribaltata rimanendo in carreggiata. Ferite fortunatamente lievi per le due occupanti, mentre la 74enne ha riportato contusioni da codice giallo. Tutte sono state trasportate all’ospedale di Cremona.

