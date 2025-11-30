Ultime News

Cultura

The Voice of Stradivari, il cd
presentato in auditorium Arvedi

Giovanni Gnocchi e Alessandro Stella al pianoforte danno voce al violoncello Stauffer ex-Cristiani di Antonio Stradivari, nel cd “The Voice of Stadivari. Romantic Encores”. Il disco è stato presentato questo pomeriggio in auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, proprio dove è stato inciso.

Dopo l’esecuzione, un dialogo con il pubblico e con diverse personalità, il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, Virginia Villa e Riccardo Angeloni, rispettivamente direttore generale e conservatore del museo; Alessandro Tantardini, presidente della Fondazione Stauffer, Marcello Villa, liutaio e produttore dell’etichetta MV Cremona. A moderare l’incontro Lorenzo Ottaviani, autore della rivista musicale Quinte Parallele.

Uno strumento costruito nel 1700 che si adatta perfettamente a composizioni dei secoli successivi, sino alla musica ai giorni nostri: in questo sta la genialità e visionarietà di un grande artigiano come Stradivari.

