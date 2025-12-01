E’ di due feriti di cui uno molto grave, il bilancio della drammatica uscita di strada avvenuta in territorio piacentino, sulla strada provinciale 20 che collega Caorso a Polignano. Una Fiat Punto su cui viaggiavano due giovani di origine pachistana per cause in corso di accertamento ha sbattuto violentemente contro il parapetto in mattoni del cavalcaferrovia nel punto in cui la strada passa sopra i binari della linea Cremona-Piacenza.

L’auto è precipitata sui binari, finendo capovolta e solo per un colpo di fortuna non ha centrato un treno che sarebbe passato di lì a poco ed è riuscito ad arrestarsi a poca distanza.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto con diverse squadre hanno estratto i due occupanti, uno dei quali traportato in barella sulla carreggiata stradale e quindi portato in ospedale a Cremona mentre l’altro, più grave è stato issato direttamente sull’elicottero di soccorso giunto da Parma. Le sue condizioni sarebbero critiche.

I due giovani erano di ritorno dal lavoro e sulle cause della perdita di controllo dell’auto sono in corso gli accertamenti di Carabinieri e Polizia. La linea ferroviaria è rimasta interrotta a lungo per la rimozione del mezzo. Sulla Cremona-Piacenza viaggiano ormai soltanto treni merci, il trasporto viaggiatori è infatti soppresso dal 2013.

