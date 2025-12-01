Ultime News

1 Dic 2025 Innovazione e imprenditorialità:
Alla Cattolica è sfida tra talenti
1 Dic 2025 Il Festival Beat cambia sede
e sbarca alle Colonie Padane
1 Dic 2025 Il grazie del Consiglio comunale
al questore Aragona
1 Dic 2025 Drammatico incidente sul piacentino
Auto precipita sui binari
1 Dic 2025 Cambio della guardia al laboratorio
di diagnostica non invasiva
Focus Salute – Fibromi uterini, sintomi e conseguenze

MILANO (ITALPRESS) – Perché il ciclo può diventare più abbondante? Perché può essere più difficile avere una gravidanza se ci sono fibromi all’utero? Perché la fibromatosi può causare dolore pelvico? Nel centododicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, approfondisce i fattori che rendono sintomatici i fibromi, tra cui dimensioni, sede e velocità di crescita, e le conseguenze per l’intera salute della donna.

