Fare chiarezza sul riscaldamento domestico e qualità dell’aria. E’ quanto si propone l’incontro pubblico – promosso dal Comune di Cremona, Assessorato all’Ambiente – che si terrà mercoledì 3 dicembre, alle ore 17:30, in Sala Zanoni (via del vecchio Passeggio, 1). L’incontro sarà introdotto dall’assessora all’Ambiente e alla Protezioni Civile Simona Pasquali.

A seguire la dott.ssa Paola Carpi (Arpa Lombardia Unità Operativa Aria e supporto political decision maker I. F. Coordinatore dell’area Pavia, Lodi e Cremona), si soffermerà sulla qualità dell’aria oggi in Pianura Padana. Il catasto degli impianti termici e i servizi per i cittadini, riscaldamento a biomassa: regole e incentivi, saranno i temi trattati dal dott. Emanuele De Vincenzis di ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti di regione Lombardia). Infine, l’ing. Romina Ghirotti, Ispettore della Società NEC che opera sul territorio lombardo, illustrerà gli obblighi normativi sugli impianti termici e i controlli ispettivi.

© Riproduzione riservata