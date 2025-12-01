Ultime News

1 Dic 2025 Innovazione e imprenditorialità:
Alla Cattolica è sfida tra talenti
1 Dic 2025 Il Festival Beat cambia sede
e sbarca alle Colonie Padane
1 Dic 2025 Il grazie del Consiglio comunale
al questore Aragona
1 Dic 2025 Drammatico incidente sul piacentino
Auto precipita sui binari
1 Dic 2025 Cambio della guardia al laboratorio
di diagnostica non invasiva
Video Pillole

Mattarella riceve al Quirinale il presidente della Mongolia Khurelsukh Ukhnaa

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in visita ufficiale, il presidente della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente all’incontro il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.

ads/mca2
Fonte video: Quirinale

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...