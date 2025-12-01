Ultime News

Prezzo latte, tornano le tensioni
tra produttori e industria

E’ in fibrillazione il mondo dei produttori di latte per le difficoltà ad ottenere un prezzo alla stalla che copra almeno i costi di produzione, tanto che in questo momento, non sarebbe stato raggiunto un accordo.

L’aumento della produzione a livello europeo, in primis della Germania e dunque l’aumento dell’offerta, ha avuto come conseguenza un sensibile calo del prezzo del latte spot. Il timore è quindi che si inneschino fenomeni speculativi. Le preoccupazioni arrivano dopo un lungo periodo di stabilità del prezzo del latte alla stalla e di oggettivo ottimismo, che ha favorito la ripresa delle produzioni a livello europeo e contribuito a raggiungere il primato delle esportazioni del settore agroalimentare italiano.

Torna quindi il baccio di ferro tra allevatori e industria della trasformazione lattiero casearia e a breve è atteso un incontro con il ministro Lollobrigida richiesto da Coldiretti. Tra le questioni da dibattere ci sarà l’applicazione della regola di equa correlazione tra il prezzo del latte e il prezzo dei trasformati.

