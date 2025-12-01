Video Pillole
Rocca “Formare i giovani per diffondere la cultura della donazione”
ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lanciato l’idea di formare dei giovani motivati che poi, a loro volta, possano contaminare, entrare nelle scuole, nelle università per diffondere la cultura della donazione, spiegate quanto sia importante donare”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del ‘Progetto Poli di reclutamento di donatori di midollo osseo’. xc3/vbo/mca3
