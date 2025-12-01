Ultime News

1 Dic 2025 Innovazione e imprenditorialità:
Alla Cattolica è sfida tra talenti
1 Dic 2025 Il Festival Beat cambia sede
e sbarca alle Colonie Padane
1 Dic 2025 Il grazie del Consiglio comunale
al questore Aragona
1 Dic 2025 Drammatico incidente sul piacentino
Auto precipita sui binari
1 Dic 2025 Cambio della guardia al laboratorio
di diagnostica non invasiva
Video Pillole

Rocca “Formare i giovani per diffondere la cultura della donazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lanciato l’idea di formare dei giovani motivati che poi, a loro volta, possano contaminare, entrare nelle scuole, nelle università per diffondere la cultura della donazione, spiegate quanto sia importante donare”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del ‘Progetto Poli di reclutamento di donatori di midollo osseo’. xc3/vbo/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...