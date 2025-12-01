Stand hobbistici delle associazioni locali, vestiti, miniature perfette ed emozioni in foto alla prima festa della Proloco Ripa Po, a San Daniele Po. Novembre si è chiuso, nel borgo rivierasco, con la prima festa della Proloco. Una giornata tra musica, castagne e vin brulé presso lo stand della Protezione civile “La Golena”, panini con il salame e polenta dell’alimentari “Zanacchi”, dolci della forneria “Dilda”, mercatini, c’era tutto quello che serviva per una bellissima festa del paese.

La giornata è stata arricchita dal tocco artistico dato dalle mostre di fotografia e modellismo, inoltre hanno omaggiato della loro presenza gli agricoltori locali con i loro trattori (dopo aver ricevuto la benedizione dal parroco don Roberto Musa per il giorno del ringraziamento). Tecnica, precisione e passione sono stati gli “ingredienti” messa “in campo” dai collezionisti dei modellini statici: Ettore Manuini e Andress Donini mentre Alberto Serafini di Pieve d’Olmi, espositore per i modellini dinamici, ha portato galeoni, navi, aerei da combattimento storici, mezzi di trasporto perfettamente riprodotti. Diego Crotti, durante un safari fotografico in Tanzania, ha catturato l’attimo presentando incredibili scatti di animali della savana, tramonti, personaggi che hanno incantato grandi e piccoli.

“La sagra non è stata solo festa, musica e cibo, ma anche un’occasione per scoprire il talento locale ed anche un ottimo inizio per eventi futuri” ha detto, ringraziando, il Presidente della Proloco Ripa Po Giuseppe Fava dando quindi appuntamento al prossimo anno e alle prossime iniziative della neonata associazione.

