È morta alla vigilia del suo 81esimo compleanno Franca Zucchetti, ex consigliera comunale ruolo che ricoprì nel gruppo del Pd nell’ultima fase del mandato Galimberti.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti in queste ore sui social dagli ex colleghi. Dopo il Diploma di Maestra elementare, aveva conseguito la Laurea in Pedagogia nel 1969, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dal 1969 al 2005, è stata docente di Materie Letterarie nella scuola secondaria di 1° grado, occupandosi attivamente di formazione, didattica e aggiornamento dei docenti.

Ha collaborato con l’I.R.R.S.A.E Lombardia (oggi I.R.R.E), in attivita’ di ricerca metodologico-didattica.

Negli anni ’80, ha maturato una decennale esperienza di psicoanalisi a Milano, con importanti esperti del settore; dal 1969 era iscritta alla CGIL, per poi aderire al Movimento femminista.

Un impegno, quello per cui era molto conosciuta a Cremona, sempre a favore delle donne, essendo stata membro attivo dell’Associazione ”Rete Donne Cremona – Se Non Ora Quando?” e ha collaborando con AIDA (Associazione Incontro Donne Antiviolenza).

Il suo impegno in ambito sociale si è espresso anche come volontaria nell’assistenza agli anziani e nell’Associazione di promozione sociale del gruppo artistico CASCINETTO”.

Da sempre convinta sostenitrice dell’area politica del Centrosinistra, nel 2014, si era candidata consigliera comunale nella Lista PD con Galimberti per Cremona e a settembre 2018 era entrata in Consiglio.

