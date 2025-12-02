Ance Cremona e Ance Lombardia segnalano con grande preoccupazione i pesanti ritardi nei pagamenti dei ristori per il caro materiali e la mancanza di stanziamenti per coprire il fabbisogno di tutto il 2025 e per il 2026.

In Lombardia, secondo i dati CNCE_Edilconnect, ci sono 1509 cantieri attualmente in corso, per 11,106 miliardi di euro, che non hanno la possibilità di adeguamento prezzi e quindi rischiano di subire rallentamenti o interruzioni.

Di questi, 481 cantieri, per un valore di 5,714 miliardi di euro, sono legati a progetti PNRR.

Il fenomeno del caro materiali non può considerarsi superato – si legge in un comunicato di Ance Cremona -. I costi di esecuzione delle opere pubbliche rimangono significativamente più alti rispetto a quelli previsti

nei prezzari vigenti al momento delle gare. Secondo i dati Istat, i prezzi di realizzazione delle opere sono aumentati del 30% rispetto alle previsioni di gara, trainati dai rincari dei principali materiali da costruzione, che rimangono su livelli molto elevati rispetto al periodo pre-Covid: acciaio +30%, bitume +49%, rame +65%.

“Se non saranno stanziate risorse adeguate e se non ci sarà la proroga della misura al 2026, diventerà impossibile garantire la continuità dei lavori”, sostiene il Presidente di ANCE Lombardia, John Bertazzi, sottolineando che “le imprese stanno già sostenendo anticipazioni finanziarie molto rilevanti, non più sopportabili a lungo, con il rischio concreto di una paralisi della filiera e di gravi ripercussioni sugli obiettivi del PNRR.”

“Condividiamo le forti preoccupazioni di Ance Lombardia – dichiara il Presidente di Ance Cremona, Giovanni Musoni – poiché anche a livello provinciale potrebbero verificarsi situazioni di fermo dei cantieri PNRR, con conseguenti danni ai cittadini, alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese edili. Il caro materiali rappresenta un problema grave, dovuto in parte alle guerre in corso non solo in Europa e alla crisi

economica. Come Ance Cremona abbiamo istituito un Gruppo di Lavoro che, in collaborazione con Ance Lombardia, analizza nel dettaglio il Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia. Nelle scorse settimane abbiamo già fornito una serie di modifiche e integrazioni alle oltre 40.000 voci di prezzi, compiuti e non, presenti nel Listino. Si tratta di un impegno che portiamo avanti ormai da alcuni anni, a favore

di tutte le imprese edili che operano nel settore pubblico.”

© Riproduzione riservata