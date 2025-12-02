Si erano resi colpevoli di ben 58 furti, commessi tra le provincie di Cremona, Mantova, Piacenza, Brescia, Parma e Verona: sono così stati accompagnati in carcere un 39enne e un 51enne, arrestati a Cadeo e Castell’Arquato dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Piacenza.

I militari hanno dato seguito a due ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Brescia. Le condanne arrivano dopo una serie di indagini riguardanti 58 furti predatori commessi tra il 2022 e il 2023 in diverse province del Nord Italia.

I due arrestati sono un uomo di 39 anni, originario della provincia di Varese ma domiciliato a Cadeo, e un 51enne, residente a Castell’Arquato, condannati in quanto membri di un’associazione criminale dedita ai furti. Il 39enne dovrà scontare una pena di 5 anni 30 mesi e 20 giorni di reclusione, mentre il 51enne dovrà espiare 7 anni 3 mesi e 24 giorni di carcere.

I due sono stati rintracciati presso le loro abitazioni e arrestati in esecuzione della sentenza. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Piacenza, dove rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria. lb

