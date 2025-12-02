Danilo Gallinari dice addio al basket, il video dell’annuncio

MILANO (ITALPRESS) – Danilo Gallinari si è ufficialmente ritirato dal basket giocato, scegliendo di farlo con un video pubblicato sui suoi canali social. Classe 1988, Gallinari esordisce a soli 16 anni nella Serie B d’Eccellenza 2004-2005, con la maglia del Casalpusterlengo. Dopo un passaggio alla Pallacanestro Pavia, debutta poi in Serie A con l’Olimpia Milano nel 2005, prima di volare negli Stati Uniti, nel 2008, scelto dai New York Knicks del neo-coach Mike D’Antoni al draft NBA. Nel corso di oltre 15 stagioni in NBA ha incantato il pubblico statunitense, indossando anche le casacche di Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. La sua ultima esperienza sul campo è stata a Porto Rico, con i Vaqueros de Bayamón, con i quali ha vinto il campionato e conquistato il titolo di MVP del torneo. Parallelamente, Gallinari è stato uno dei principali protagonisti degli ultimi 20 anni della Nazionale Italiana di basket, disputando Olimpiadi, Europei e Mondiali e contribuendo a riportare il movimento azzurro ai massimi livelli internazionali.

gm/gtr

(Fonte video: agenzia Mate)