Regione Lombardia chiude il 2025 con un risultato molto atteso dal mondo agricolo: quasi mille domande di indennizzo presentate dalle aziende per i danni provocati dalla fauna selvatica vengono integralmente risarcite con 2,4 milioni di euro. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

In provincia di Cremona sono 67 le aziende beneficiare per un totale di 331.550 euro.

“È uno sforzo economico significativo che – spiega Beduschi – ci permette di ristorare tutte le aziende per i danni subiti alle coltivazioni e alle strutture nei campi, provocati dalla fauna selvatica. Parliamo di un problema serio, generato soprattutto da specie come cinghiali, altri ungulati, piccioni e corvidi e in genere da animali in grado di compromettere raccolti e pascoli”.

La liquidazione delle somme avviene partendo dalla quota principale stanziata da Regione Lombardia, pari a circa 2,2 milioni di euro. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e i Comprensori Alpini di Caccia (CAC) contribuiscono invece fino al 10% dell’indennizzo.

“Per le aziende – prosegue l’assessore – i danni da fauna si traducono in meno raccolto, più costi, più incertezza. In un momento già complicato, non potevamo lasciare gli agricoltori soli a fronteggiare un fenomeno che non dipende da loro e che, lo ricordo, è regolato da norme che limitano fortemente gli interventi diretti”.

“La Lombardia – conclude Beduschi – fa la sua parte fino in fondo, mentre continuiamo a chiedere all’Unione Europea strumenti più efficaci per la gestione attiva della fauna selvatica. Difendere chi produce cibo significa difendere un sistema agricolo che è un patrimonio economico, sociale e ambientale del nostro territorio”.

RIPARTO PROVINCIALE – INDENNIZZI 2025

– Milano – 98 – 202.650 euro;

– Bergamo – 182 – 202.600 euro;

– Brescia – 106 – 111.260 euro;

– Como – 71 – 72.300 euro;

– Cremona – 67 – 331.550 euro;

– Lecco – 5 – 6.500 euro;

– Lodi – 11 – 46.650 euro;

– Mantova – 216 – 984.000 euro;

– Monza Brianza – 12 – 14.550 euro;

– Pavia – 143 – 318.200 euro;

– Varese – 45 – 92.500 euro.

© Riproduzione riservata