Disabilità, Locatelli “Via libera al Piano per la promozione dei diritti”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo portando avanti la riforma sulla disabilità che sta proseguendo con l’attivazione di tutti gli interventi formativi e la sperimentazione in tante province: se ne aggiungeranno altre 40 all’inizio del 2026. Poi stiamo portando avanti convintamente la legge quadro sul riconoscimento del caregiver familiare, a partire da quello convivente. Abbiamo appena approvato il Piano nazionale sulla promozione dei diritti delle persone con disabilità, insieme all’Osservatorio nazionale. Domani sarà la Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità, lo presenteremo ufficialmente e ci saranno anche tante altre iniziative correlate per accendere la luce su questi temi che spesso non vengono considerati”. Così la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a margine della conferenza “Disabilità: sport e lavoro trampolino per l’inclusione” in Senato.

