Si sono tenuti nella sede della scuola Apc a Cremona i primi tre dei cinque incontri organizzati dai rappresentanti dell’istituto Torriani-Apc con due ex alcolisti, che fanno parte dell’associazione alcolisti anonimi.

L’obiettivo degli incontri, gli ultimi due il 16 dicembre al Torriani e che coinvolgono una cinquantina di classi in totale, lo spiega Michele Allegri, rappresentante di istituto. “Abbiamo deciso di organizzare questi incontri perché pensiamo che l’alcolismo sia ancora un grave problema nella società di oggi e vogliamo così dare un contributo per migliorare la situazione”.

