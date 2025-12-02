Prendendo spunto dalla pubblicazione del recente volume antologico “Caravaggio in prima pagina. Trenta scritti di giornale”, edito da Electa alla fine del 2024, Fondazione Città di Cremona dedica un incontro al grande pittore attraverso una conversazione tenuta dal professor Marco Bona Castellotti, autore degli articoli riuniti nell’antologia ideata e curata da Filippo Piazza.

L’appuntamento è per sabato 6 dicembre alle ore 11 nella sede di Fondazione in Piazza Giovanni 23°.

Gli articoli scelti, dedicati a Caravaggio, rappresentano una campionatura all’interno di un complesso imponente di oltre mille articoli dedicati dallo studioso alla Storia dell’Arte e apparsi nell’arco di almeno trent’anni su diversi quotidiani e settimanali, da «Il Giornale» al «Corriere della Sera», dal «Sole 24 ore», nel supplemento domenicale della cultura, al «Foglio», oltre ad altre testate.

La pittura lombarda del Seicento è stato uno dei grandi fulcri della ricerca di Marco Bona Castellotti e la figura del «gran lombardo» in trasferta a Roma, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, ha assunto per lui il ruolo di una vera stella polare. Non si è dunque limitato a studiarlo e ristudiarlo, ma ha mantenuto per decenni un’attenzione incessante su ogni novità che fosse emersa sul pittore.

Questa attenzione per Caravaggio non si può tuttavia considerare radicale né tantomeno esclusiva, ma s’inserisce in un ambito di studi indipendente da quello relativo al grande pittore, orientato verso la pittura lombarda del Seicento e del Settecento, attestato da uno svariato numero di pubblicazioni e curatela di mostre.

Ed è nell’ambito del Settecento che Bona Castellotti stringe un legame con Cremona, a partire dal suo ruolo di Professore e relatore di tesi di laurea discusse sin dall’alba degli anni Novanta presso la sede milanese dell’Università Cattolica su alcuni protagonisti della pittura del XVIII secolo in città, tra cui il magnifico Giacomo Guerrini, oggetto della tesi di Raffaella Colace, attuale conservatrice del patrimonio artistico della Fondazione Città

di Cremona, per la quale ospitare lo studioso assume quindi anche un significato affettivo.

Tornando al tema dell’incontro, non è la prima volta che la Fondazione si occupa di Caravaggio: nel 2010, in occasione del IV centenario della morte del pittore, nella sede di palazzo di Carità si era tenuta la mostra di arte contemporanea “Ispirarsi a Caravaggio”, curata da Mariarosa Romanini e aperta da una conferenza di Elena Pontiggia. Non da ultimo, ricordiamo le presenze caravaggesche nella Pinacoteca Ala Ponzone: il San Francesco in meditazione e la tela raffigurante Cristo che appare alla Madre dopo la Resurrezione dipinta da Bartolomeo Manfredi (1582-1622), tradizionalmente il più fedele dei seguaci di Caravaggio.

