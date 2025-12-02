Ancora poche ore di attesa e il 5 dicembre su Netflix uscirà “Jay Kelly”, il film diretto da Noah Baumbach con George Clooney e Adam Sandler girato anche a Caorso nella primavera 2024.

George Clooney veste i panni di un attore di fama internazionale che riflette sulla propria vita e carriera, e Adam Sandler, che interpreta Ron Sukenick, il fedele manager di Jay. Questa combinazione di star, insieme a un cast di supporto di alto livello che include Laura Dern e Billy Crudup, rende il progetto particolarmente interessante fin dalle prime anticipazioni.

La storia ruota attorno a Jay, una leggenda del cinema, che intraprende un viaggio attraverso l’Europa per fare i conti con la propria fama, i rimpianti e le scelte di una vita vissuta sotto i riflettori. Il film unisce introspezione e umorismo sottile, offrendo uno sguardo malinconico ma al tempo stesso ironico sulla vita di chi è sempre al centro dell’attenzione pubblica. La regia di Noah Baumbach, conosciuto per la capacità di sviluppare personaggi complessi e dialoghi intensi, conferisce al film una profondità rara, che riesce a coinvolgere sia il pubblico dei festival cinematografici sia gli spettatori di Netflix in cerca di contenuti raffinati.

Jay Kelly ha già fatto parlare di sé alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato in concorso e ha raccolto un consenso positivo da parte della critica. Clooney è stato lodato per la sua interpretazione più intensa e matura, mentre Sandler sorprende con un ruolo lontano dai suoi abituali personaggi comici, mostrando una nuova sfaccettatura della sua recitazione. L’attenzione verso il cast e la regia ha generato un forte interesse mediatico, alimentando le aspettative per il debutto globale su Netflix.

