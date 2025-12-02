Le piogge di lunedì sono state il banco di prova per la funzionalità del nuovo impianto anti-allagamento in via Bergamo, il cantiere durato circa 9 mesi che ha creato tante polemiche per la prolungata chiusura delle strade nel quartiere sant’Ambrogio. Le foto scattate appunto ieri mostrano la parte terminale dell’impianto che dirotta le acque meteoriche dalle caditoie del voltone ferroviario di via Bergamo, alla vasca di laminazione realizzata sotto la rotatoria e da qui nel canale Baraccona che scorre in via Bergamo accanto al parcheggio delle Figlie di San Camillo.

In totale sono stati 270 i giorni di cantiere, 30 in più rispetto ai 240 previsti dal cronoprogramma. Dopo i vari sopralluoghi tra fine gennaio e febbraio e con il via ufficiale della prima fase del cantiere a marzo, tutto era andato spedito e senza intoppi fino allo scorso ottobre. In quell’occasione l’Assessore alla mobilità, Luca Zanacchi, aveva comunicato una proroga resa necessaria per la presenza di sottoservizi non mappati e per la complessità dei lavori.

Il costo complessivo dei lavori, finanziati interamente con risorse del Ministero dell’Interno, è stato di 1.010.000 euro.

