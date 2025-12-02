Un grande Requiem per ricordare due figure che hanno fatto la storia della musica lirica all’ombra del Torrazzo. Il primo ricordo è dedicato a uno dei più acclamati Rigoletto del Novecento, Aldo Protti, nel trentesimo dalla scomparsa.

Il secondo pensiero va al pianista Alberto Bruni, figura immancabile in ogni concerto lirico che la città ricordi fino a esattamente dieci anni fa, quando perse la vita in un incidente stradale. Oltre a Protti, nella sua carriera ha accompagnato importanti recital di Adelina Romano, Renato Bruson, Mariella Devia, Alberto Gazale, Dimitra Theodossiou.

A loro è dedicato l’appunatmento di venerdì 12 dicembre alle 20,30 a Cremona nella Chiesa di Sant’Agostino con l’esecuzione della Messa di Requiem di Giuseppe Verdi.

Il nome di Aldo Protti compare in tutte le più importanti incisioni di Rigoletto, Traviata, Ernani, Aida, Otello, Forza del Destino, per citarne alcune. Accanto a lui, altri giganti della musica come Maria Callas, Mirella Freni, Mario del Monaco, Renata Tebaldi, Cesare Siepi. Si è esibito sotto le più importanti bacchette del panorama mondiale lavorando con direttori del calibro di Karajan, Molinari Pradelli, Votto, Previtali, Giulini, Serafin.

La sua amicizia con Mario del Monaco e la sua generosità verso Cremona hanno portato sul palco del Ponchielli alcuni tra i più intensi momenti musicali che la storia della lirica ricordi in città.

Queste due importantissime figure musicali hanno contribuito a scrivere pagine indimenticabili della musica internazionale.

È proprio dalla gratitudine verso questi due musicisti che nasce un grande concerto omaggio i cui protagonisti sono proprio Aldo Protti e Alberto Bruni. Nessun pianoforte e nessun baritono solista in scena, a simboleggiare il vivo ricordo verso la loro insostituibile arte musicale. Calcheranno invece il palco (o meglio, l’altare) la BeMyOrchestra di Cremona e il Coro Lirico Ponchielli-Vertova, con un grande organico formato da 140 musicisti, diretti dal Maestro Loris Braga.

“Una città che desidera identificarsi come “Città della Musica” non può non celebrare due figure così importanti per la storia cittadina. Con lo stesso orgoglio con cui si sono ricordati personaggi quali Mina e Ugo Tognazzi, è giusto proporre ai cremonesi il ricordo di altri due alfieri dell’eccellenza cremonese nel mondo”, ha commentato il Maestro Braga, ideatore dell’evento.

“Appena mi sono insediato a gennaio quale Direttore Artistico e Musicale del Coro Ponchielli-Vertova ho subito proposto al consiglio direttivo questa iniziativa -continua Braga- e i consiglieri guidati dal presidente Fanti hanno accettato di buon grado questa proposta, mettendo grande impegno per reperire le (molte) risorse necessarie. Sono molto felice che siamo riusciti a portare a compimento un’impresa così impegnativa” ha concluso il direttore cremonese.

Le parti solistiche della monumentale opera verdiana, nel concerto in Sant’Agostino, saranno affidate a importanti cantanti di esperienza, abitualmente ospitati nelle migliori stagioni liriche del globo. Il quartetto vocale è infatti composto dal soprano Kseniia Overko, dal mezzosoprano Eleonora Filipponi, dal tenore Xinrui Liu e dal basso Mauro Corna.

