La “Casetta delle Sorprese” torna nuovamente a Soresina. Nata dalla collaborazione tra Comune e Associazioni Soresinesi, dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, ecco che anche il Natale 2025 vedrà animarsi la centrale piazza Garibaldi con numerose iniziative. In questi giorni si stanno ultimando i preparativi con l’allestimento della casetta di legno donata dal negozio Brico Io di Soresina attorniata da un caratteristico villaggio natalizio con alberi, pacchi regalo e decorazioni preparate dai volontari e dagli ospiti della Rsa Zucchi Falcina.

L’inaugurazione è in programma lunedì 8 alle ore 10:00 alla presenza delle autorità locali e dei volontari che hanno organizzato il calendario di eventi. A partire dal giorno dell’Immacolata e sino al 22 dicembre, verranno poi proposti vari appuntamenti che arricchiranno l’attesa del Natale in città. Il calendario vede la consegna della Lettera e del fieno per Santa Lucia, laboratori per grandi e piccini, le foto con Babbo Natale, i classici mercatini degli hobbisti e delle associazioni, uno spazio con i presepi, un angolo per degustare bevande calde, caldarroste e zucchero filato con la musica del dj, lo show di 500 e Vespa, le esibizioni itineranti della banda e i cori con le più celebri canzoni natalizie. Per quest’anno verrà anche proposto un giro in calesse col pony per le vie del centro e non mancheranno i babbi natale con la slitta.

Appuntamento speciale la mattina del 21 dicembre con ‘La corsa dei babbi natale… a Soresina’ che permetterà a tutti di correre o camminare lungo un percorso che si snoderà nel centro storico per una passeggiata in pieno clima festivo.

Vi sarà la possibilità, dietro una piccola offerta, di portarsi a casa dei cadeaux donati dai Commercianti Soresinesi. Il ricavato andrà a favore delle attività di Soresina Soccorso e del progetto di restauro dei palchi del Teatro Sociale.

Per garantire il massimo coinvolgimento di tutti, vi saranno anche dei cartelli che favoriranno la comprensione delle tante attività che verranno proposti con le traduzioni realizzate dal Condominio Fernanda.

Oltre al Comune di Soresina e ai commercianti soresinesi, l’organizzazione ha visto il coinvolgimento della Pro Loco, dell’Oratorio Sirino, di Aido, dei Rioni San Francesco, San Rocco, Madonnina e Santa Croce, della Fondazione Benefattori Soresinesi, dell’Avis, del Comitato Soresina Solidale, del Gruppo Gheron con la RSA Zucchi Falcina, di Operazione Musical, del Rotary Club Soresina, della San Vincenzo de Paoli, della Banda Igino Robbiani, di Magica Musica, di Soresina Soccorso, del Club Nino Previ, del Soresina Running Club e del Team Taino.

Lo scopo principale resta quello di permettere ai soresinesi di gustarsi dei momenti speciali nel periodo più magico dell’anno facendo, allo stesso tempo, vivere le vie del centro anche grazie ai commercianti che durante i vari appuntamenti resteranno aperti.

