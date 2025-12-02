Ultime News

Cronaca

Rubò zaino al centro commerciale:
dovrà scontare pena di 10 mesi

La mattina del 1° dicembre i Carabinieri della Stazione di Cremona hanno arrestato un uomo di 45 anni, pregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cremona. Dovrà scontare una pena di dieci mesi di reclusione relativa a una condanna per furto con destrezza, fatto avvenuto nel 2020 a Cremona.

I fatti risalgono all’ottobre del 2020, quando il 45enne si era reso responsabile del furto di un o zaino, contenente l’incasso di un negozio, pari ad alcune centinaia di euro. Le indagini avevano consentito di identificarlo come l’autore del fatto.

