Salario minimo, Calderone “L’Italia rispetta la normativa europea”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Italia insiste sul fatto che, proprio alla luce di quella che è la sentenza della Corte di Giustizia Europea, i nostri parametri dicono che il nostro sistema di contrattazione collettiva nazionale di lavoro garantisce una copertura che oggi è al 96%, per cui questo vuol dire che noi siamo aderenti a quello che è il dettato della normativa, ovviamente sulla base di quelle che sono anche le caratteristiche del nostro sistema e del nostro sistema di relazioni industriali”. Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, parlando con i giornalisti a Bruxelles, in merito al salario minimo.

