La Prefettura di Cremona è intervenuta per dirimere le criticità emerse al polo di Sesto ed Uniti delle società di logistica Gls e Piramide, dove è stato organizzato uno sciopero da parte di alcuni lavoratori, aderenti all’Unione sindacale di base, che hanno presidiato il perimetro d’accesso delle aziende.

A questo proposito si è svolto in mattinata un incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Cremona, Iole Galasso, fra i rappresentanti delle due imprese e dei rappresentanti sindacali.

“Le motivazioni delle azioni di protesta sono riconducibili all’applicazione, da parte datoriale, di criteri di riconoscimento del Premio di Risultato che hanno, di fatto, escluso alcuni lavoratori dalla possibilità di ottenerlo” fa sapere la prefettura in una nota. “Inoltre i Sindacati rivendicano un incremento dell’incentivo per il “picco natalizio” delle attività”.

La tempestiva azione di mediazione informale svolta dalla Prefettura ha determinato l’immediata interruzione delle azioni di protesta da parte dei lavoratori e la ripresa dell’operatività dell’hub logistico.

Dopo ampio ed articolato confronto, si è convenuto sull’opportunità che le parti, datoriale e sindacale, proseguano le trattative in sede aziendale nell’auspicio di trovare possibili intese sui diversi aspetti della piattaforma rivendicativa. Gli esiti del tavolo tecnico aziendale saranno oggetto di un nuovo incontro già fissato in Prefettura per il prossimo 16 dicembre.

Questione sorta oggi. La riunione è servita per sbloccare la situazione

