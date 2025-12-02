Ultime News

Via San Bernardo, accumulo di
rifiuti: l'appello dei Limpiadores
Ambiente

Volontari del gruppo Los Limpiadores de Estrellas hanno effettuato ieri mattina, 1° dicembre, la rimozione di rifiuti accumulati nel tempo in via San Bernardo.

“Incivili usano questa strada da tempo come discarica abusiva”, affermano i volontari attivi ormai da anni in città e zone limitrofe. “Abbiamo raccolto una quantità impressionante di rifiuti di ogni genere. Sono rimasti da rimuovere residui di legno che sono stati abbandonati nei pressi del bar ora chiuso”.

I volontari hanno rilevato anche che  “gli impianti anti incendio sono stati manomessi e si spera in un rapido intervento dei Vigili del fuoco per ripristinare le varie postazioni per la sicurezza delle ditte che operano nella via. Si è anche richiesto alla Polizia municipale ambientale di verificare le molte vetture che sembrano abbandonate da anni nella strada che stava trasformandosi in una enorme discarica abusiva.

“Gli operatori di Aprica – concludono – rimuoveranno i rifiuti raccolti ma è indispensabile la collaborazione di tutti per mantenere pulita la città e il suo territorio”.

