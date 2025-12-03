Mercoledì 3 dicembre torna One Day in Cremona with, l’incontro che riunisce i direttori delle chirurgie lombarde per confrontarsi su casi complessi e condividere esperienze cliniche. Giunto alla settima edizione, l’appuntamento sarà dedicato alla chirurgia d’urgenza, quegli interventi che devono essere eseguiti immediatamente per salvare vite in caso di patologie gravi.

One Day in Cremona with è un evento organizzato dalla Chirurgia generale dell’Ospedale di Cremona diretta dal prof Gianluca Baiocchi, in collaborazione con l’associazione Ricerchiamo.

Ospiti dell’incontro saranno Luca Ansaloni, Professore Ordinario di Chirurgia all’Università di Pavia e Direttore della Chirurgia Generale del Policlinico San Matteo, e Fausto Catena, Professore Associato dell’Università di Bologna e Direttore della Chirurgia Generale dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Due esperti a livello mondiale nell’ambito della chirurgia d’urgenza.

L’incontro si svolgerà a Casa Medea e vedrà la partecipazione di almeno quindici primari provenienti da tutta la Lombardia. “Il format privilegia il dialogo tra gli esperti: si discutono casi clinici, si condividono esperienze e si analizzano le criticità più frequenti nella gestione delle emergenze”, spiega Baiocchi. “Quello che rende speciale One Day in Cremona with è il clima informale ma altamente qualificato, che favorisce uno scambio autentico fra professionisti e rafforza la rete dei dipartimenti chirurgici regionali“.

Nato nel 2022, ha già visto sei edizioni dedicate alla chirurgia dei diversi distretti corporei come, colon, retto e fegato, con l’opportunità per i partecipanti di seguire l’intervento live oppure di riviverlo a distanza osservando tecniche e procedure innovative praticate dai chirurghi più esperti.

